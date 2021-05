FC Nantes : la dernière initiative de Kita fait bondir les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Comme le disait le célèbre Igor d'Hossegor (du film Brice de Nice), "cherche pas, t'as tort !'. C'est un peu ce que doit se dire Waldemar Kita avec tout ce qu'il entreprend au FC Nantes. Même ce qui part d'une bonne intention, comme ériger une statue à la mémoire d'Henri Michel, légende du club décédée le 24 avril 2018, se fait invariablement critiquer. Les supporters auraient préféré être consultés avant que le président de la Maison Jaune ne se lance dans un tel projet.

Un emplacement qui fait débat

L'inauguration était prévue le 31 octobre dernier mais elle avait été reportée en raison de l'aggravation du contexte sanitaire. Finalement, elle aura lieu ce samedi, juste avant le derby de l'Atlantique face aux Girondins de Bordeaux. Mais désormais, c'est l'emplacement de la statue qui pose problème. En effet, elle sera située à l'entrée de la tribune d'honneur.

"Le pire président du FCN qui rend un supposé hommage au joueur le plus emblématique, accessible aux seuls VIP, a écrit le Twittos Michel Kerzadarian. Pire hommage qui soit, à l'opposé de l'image et des valeurs véhiculées par Henri Michel." Le site officiel du FCN précise que la statue est située à l'intérieur du stade pour des raisons d'assurance et que les supporters pourront venir se recueillir devant certains jours, à commencer par mercredi prochain. Mais effectivement, il y avait trois autres tribunes où positionner l'hommage à Henri Michel…