FC Nantes : la direction a mis la pression, un deuxième joueur éjecté en plus de Mollet !

Écarté du groupe de Jocelyn Gourvennec face à Toulouse et au PSG, Florent Mollet est parti pour passer un peu de temps en tribune. Si le coach des Canaris se garde bien de parler de sanction, la décision en a quand même le bruit et l’odeur, sanctionnant un joueur parfois boudeur lorsque la période est compliquée.

Mollet et Bamba partis pour rester au frigo ?

Dans le podcast « Sans Contrôle », David Phelippeau (Ouest-France) a confirmé que ces choix tranchés étaient impulsés de plus haut : « Florent Mollet, c’est dans sa nature de faire la gueule et c’est un peu contagieux pour le groupe. Sauf qu’avec Gourvennec ça ne passe pas. La direction et Philippe Mao ont demandé à Gourvennec de resserrer les boulons avec tout le groupe ».

Si cela fait moins parler que Florent Mollet, un autre joueur fait aujourd’hui les frais de ce serrage de vis : Kader Bamba, lui aussi écarté dernièrement. « De toute façon, avec tous les coachs, ça se termine mal avec Kader Bamba. Un de plus… Sauf avec Pierre Aristouy. Je n’ai pas le motif exact le concernant », a conclu David Phelippeau sur le sujet.

