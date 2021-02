FC NantesÂ : supporters, changements de coach... Les confidences de l'un des gagnants de l'arrivÃ©e de KombouarÃ©

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Sur son nouveau statut

« Je suis content, j’ai beaucoup travaillé pour ça. J’ai attendu mon moment, j’ai essayé de prendre petit à petit et les efforts ont fini par payer. C’est un bon début mais ce n’est pas une finalité. »

Sur la saison difficile des Canaris

« En arrivant ici, je ne m’attendais pas à ça. Les saisons ne se ressemblent pas. On croit qu’on va faire une bonne saison et au final, on en fait une mauvaise. Des fois, c’est l’inverse… Mais quand j’ai signé ici je ne me suis pas posé cette question. »

Sur la défiance des supporters

« Je ne regarde pas trop ça, je me concentre sur les matches à venir. C’est ça le plus important. Si on regarde ce qu’il se passe autour, on perd l’objectif de vue et l’objectif c’est le maintien. »

Sur l'effet Kombouaré

« C’est peut-être davantage une prise de conscience. Il a un discours différent. On écoute, on sait qu’on est dans une situation difficile. On travaille pour s’en sortir. Les entraînements ont changé. On est davantage axé sur le jeu en bloc. C’est un autre discours, c’est un peu plus collectif, ça fait du bien également. »

Sur les changements de coach

« C’est la conséquence de nos résultats, qui ne sont pas bons. On s’adapte aux coaches qui viennent. Le discours est à peu près pareil parce qu’on cherche le maintien. On doit rester souder et faire les efforts sur le terrain. »

Retranscription : Ouest-France.