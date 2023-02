FC Nantes : la Juventus, Kombouaré pique une colère

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Après la victoire ce dimanche du FC Nantes sur la pelouse de l'AC Ajaccio (2-0), l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, s'est agacé en conférence de presse d'après-match. La raison ? Les questions qui lui ont été posées par les journalistes sur le 16e de finale de la Ligue Europa contre la Juventus Turin.

Podcast Men's Up Life

"Je m'en fous de ce match"

"Je m'en fous moi de ce match. Vous savez quoi ? Il y a un match dans trois jours, c'est un 8e de finale de Coupe de France. Il y a beaucoup de gens qui se projettent. Alors que moi, si ça se trouve, contre la Juve, peut-être que je ne serai pas là. J'ai toujours appris à avoir beaucoup d'humilité. Le match le plus important, c'est celui qui vient, donc on va déjà jouer celui-là et essayer de le gagner pour aller en quart de finale", a lâché le Kanak devant les médias.

Comme chaque lundi matin, profitez du résumé complet du week-end 😍 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 6, 2023

Pour résumer Le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, en a marre que les journalistes le questionnent sur la double confrontation face à la Juventus Turin en 16e de finale de la Ligue Europa. Et il l'a fait savoir après le succès à Ajaccio (2-0).

Fabien Chorlet

Rédacteur