FC Nantes : Waldemar Kita va recevoir un nouveau joli chèque

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

S'il se plaint régulièrement d'être abandonné par les collectivités locales au FC Nantes, Waldemar Kita va toucher une compensation financière sur les prochains évènements qui vont avoir lieu à la Beaujoire sur 2023 et 2024.

750 000€ pour l'organisation de 12 matchs !

En effet, comme le rapporte Nantes Actu, Nantes Métropole va indemniser le club à hauteur de 750 000€ TTC pour les matchs de la Coupe du monde de Rugby 2023 et pour les JO 2024. Le FC Nantes s'est en effet vu confier une « mission d'assistance à la mise à disposition et à l'exploitation du stade » pour les quatre matchs du Mondial qui se joueront entre le samedi 16 septembre prochain et le dimanche 8 octobre ainsi que les huit rencontres masculines et féminines des JO de Paris (du 24 juillet au 8 août 2024).

Preuve d'un dégel des relations entre la municipalité et Waldemar Kita ou simple politesse à l'égard de l'occupant habituel de la Beaujoire ?

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour 750 000€, le FC Nantes organisera les principaux évènements de 2023-24 prévus à la Beaujoire (Coupe du monde de Rugby, JO de Paris). La preuve d'un redoux entre la municipalité et le clan Kita après de longs mois de tension ?

Alexandre Corboz

Rédacteur