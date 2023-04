FC Nantes : la préparation de la finale déjà contrariée

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Depuis hier soir, le FC Nantes sait qu'il affrontera Toulouse en finale de la Coupe de France le 29 avril. Les Violets seront en quête de vengeance car, il y a deux ans, les Canaris leur avaient barré la route de la L1 lors des barrages (2-1 ; 0-1) avec un match retour marqué par de grosses erreurs d'arbitrage, notamment un pénalty refusé dans les derniers instants. En outre, les hommes d'Antoine Kombouaré, qui n'ont toujours pas assuré leur maintien en L1, ne pourront pas se focaliser sur l'événement de Saint-Denis.

Deux matches contre des relégables avant le TFC

L'Equipe rappelle que l'an dernier, le FCN avait eu deux mois pour préparer sa finale contre Nice après sa qualification face à Monaco. A l'époque, il était dans le ventre mou de la L1 et avait pu se focaliser sur son choc face aux Aiglons. Cette fois, ce sera très différent. Nantes n'a que quatre points d'avance sur la zone rouge et, surtout, il aura deux matches très importants à jouer en championnat, à Auxerre (17e) le 16 et contre Troyes (18e) le 23, avant de se rendre au Stade de France. Deux rencontres qui pourraient grandement influer sur leur état d'esprit pour la finale...