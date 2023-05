FC Nantes : la promesse osée de Pascal Praud en cas de maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Habitué aux punchlines et aux provocations les plus grossières dans ses émissions, Pascal Praud a fait une promesse qui ne manquera pas de lui être rappelée lors de l'émission Les Auditeurs Ont La Parole sur RTL. Il a en effet promis de faire le tour de Paris nu toute la nuit si le FC Nantes parvient à arracher son maintien lors de la dernière journée de Ligue 1 samedi prochain.

Près à courir nu dans Paris

Pour rappel, les Canaris comptent deux points de moins que l'AJ Auxerre, premier non-relégable. Ils accueilleront le SCO d'Angers alors que les Bourguignons verront le RC Lens débarquer à l'Abbé-Deschamps. Bref, la possibilité d'un maintien nantais existe bel et bien. Tout comme celle de voir Pascal Praud, supporter et dirigeant du club pendant deux ans (direction de la communication et du marketing entre 2008 et 2010), courir nu dans Paris, façon Romain Duris dans Les Poupées Russes...

La fiche du FC Nantes

#FCN : "Si le FC Nantes se maintient en Ligue 1, je cours tout nu dans Paris pendant toute la nuit" 🚨@PascalPraud sur RTL dans #LAOLP (cc @Laurent7Tessier) pic.twitter.com/19k7g9s17l — RTL France (@RTLFrance) May 30, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Supporter du FC Nantes depuis toujours mais également ancien dirigeant puisqu'il a été chargé de la communication et du marketing entre 2008 et 2010, Pascal Praud a promis de courir nu toute la nuit dans Paris si les Canaris se maintiennent en Ligue 1.

Raphaël Nouet

Rédacteur