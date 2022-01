FC Nantes : la prudence de Kombouaré en forme de tacle à Gourcuff et Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré va bientôt fêter son premier anniversaire à la tête du FC Nantes. Ce sera le 11 février. Le Kanak avait alors hérité d'une formation à la dérive, lanterne rouge du championnat. En douze mois, il a réussi à la maintenir en L1 via les barrages puis à la porter jusque dans la première partie de tableau. Après le succès de ce dimanche sur Lorient (4-2), les Canaris sont 9es, à deux points de l'Europa League. Mais pas question de s'enflammer pour leur entraîneur, qui a collé un tacle discret et sans doute involontaire à ses prédécesseurs, Christian Gourcuff et Raymond Domenech, dans son analyse d'après-match.

"Je ne regarde pas le classement, a déclaré l'entraîneur des Canaris en conférence de presse. Je me fous de ce que font les autres et du classement. Je me dis que si on continue comme ça, on va pouvoir faire une saison avec moins de pression que la saison dernière. L'année dernière, les mêmes joueurs que vous voyez là, ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. Alors, on va rester calme." Et à cause de qui ils ne mettaient pas un pied devant l'autre ?

🔰🧐 L'entraîneur du #FCNantes, Antoine Kombouaré, a choisi de jouer en 3-5-2 avec Osman Bukari, Dennis Appiah et Samuel Moutoussamy. Un match à vivre en intégralité sur @bleuloireocean. #FBSport #FCNFCL #Ligue1 pic.twitter.com/6JZqSjAqBh — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) January 23, 2022