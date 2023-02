FC Nantes : la qualification, une question de vie ou de mort pour la Juventus ?

A l'instar de 1996, lors de leur premier affrontement en Coupe d'Europe, le FC Nantes va tomber sur une Juventus Turin hyper motivée demain soir. L'Europa League n'est pourtant pas l'environnement naturel de la Vieille Dame mais l'UEFA a eu une bonne idée il y a quelques années en décrétant que son vainqueur était qualifié directement pour la prochaine Champions League. Pour une Juve sanctionnée de 15 points en Serie A dans l'affaire des plus-value, il s'agit du seul moyen d'aller dans la très rémunératrice compétition, la seule à même de renflouer des caisses vidées par la crise du covid et les erreurs des dernières saisons.

"Pour la composition de l'équipe demain, j'ai encore quelques doutes. Je déciderai le matin du match. C'est une double confrontation, il faut l'aborder dans cette optique : il faut chercher à aller au bout car ça peut être une porte d'accès pour la Champions League." Les Canaris sont prévenus : les Bianconeri ne prendront pas cette compétition par dessus la jambe !

