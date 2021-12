FC Nantes : la réaction de l'AS Vitré fait le bonheur des supporters rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes affrontera l’AS Vitré, pensionnaire de National 2, en 16es de finale de Coupe de France. En 2019, les deux équipes s’étaient affrontées en quart de finale et les Canaris l'avaient emporté (2-0). Mais ce nouveau rendez-vous qui sonne comme une revanche ne semble pas vraiment faire le bonheur des Vitréens si l'on en croit les images de leur réaction au moment du tirage.

« On adore les images euphoriques des amateurs qui tirent une L1 en Coupe de France. Et puis il y a les Vitréens qui tirent le FC Nantes », sourit Fabrice, supporter du Stade Rennais, un brin moqueur, en publiant la vidéo de la réaction des Vitréens sur Twitter. Il faut dire qu'à Vitré, on supporte avant tout le SRFC, plutôt que le FCN. Ceci explique sans doute cela...

