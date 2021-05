FC Nantes : la recette de Kombouaré révélée au grand jour

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La passe de trois pour le FC Nantes ! Emmenés par un collectif séduisant et survolté ce mardi dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1, les Canaris n’ont fait qu’une bouchée des Girondins de Bordeaux, enchaînant ainsi une troisième victoire consécutive en championnat (3-0). Une grande première dans cette saison délicate traversée par les hommes d’Antoine Kombouaré.

Mais quel est le secret de ce regain de forme ? Ludovic Blas a tenté d’apporter un élément de réponse quelques minutes après le coup de sifflet final au micro de Canal +. “On met beaucoup de buts en ce moment. C’est de la confiance, il nous manquait ça, on n’en avait pas devant. On n’avait pas de réussite, donc ça n’allait pas. Il fallait juste un petit déclic, on l’a eu depuis deux-trois matches. Il reste deux matchs, il va falloir gagner, ça va être compliqué". Le FC Nantes n’a pas dit son dernier mot dans cette course au maintien.

