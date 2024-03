FC Nantes : la succession de Gourvennec déjà ouverte avant l'OM ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Et de cinq ! Hier, le FC Nantes a enregistré sa cinquième défaite d’affilée à La Beaujoire, face au FC Metz (0-2), et doit encore plus regarder vers le bas avant le périlleux déplacement dominical à Marseille en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (20h45). Avec quel entraîneur ?

« Aristouy est libre. Non ? »

Si Jocelyn Gourvennec ne semble pas encore en danger aux yeux des dirigeants du FC Nantes, la course à sa succession est déjà lancée avec ironie par Grégory Jullian. « Quel entraîneur va finir la saison sur le banc du FC Nantes ? Montanier, Antonetti, Lamouchi, Battles, Génésio, Kombouaré, Pirlo, Courbis, Garcia ? Les paris sont ouverts, sourit le journaliste de France Bleu Gard Lozère sur X. Aristouy est libre. Non ? »

