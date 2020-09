FC Nantes : la VAR n'a pas flingué la confiance des Canaris en Kolo Muani

Si son compteur officiel n'a toujours pas été inauguré en Ligue 1, Randal Kolo Muani (21 ans) est en train de gagner ses galons de titulaire au FC Nantes. Il faut dire que l'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer a marqué deux buts que la VAR a arrêté. Ce qui n'empêche pas son coach et ses partenaires de faire tout comme ils avaient été validé pour préserver la confiance du jeune avant-centre.

Les encouragements de Gourcuff et Appiah

« Maintenant, c’est parti, c’est lancé, c’est un joueur qui bonifie le collectif. Sur le plan individuel, c’est un joueur de Ligue 1. Il est très intéressant », assurait après FCN – ASSE (2-2) un Christian Gourcuff séduit et prêt à le placer avant Renaud Emond et Kalifa Coulibaly dans la hiérarchie.

Même le défenseur nantais Dennis Appiah a un mot sympa pour Kolo Muani, malheureux avec l'arbitrage à Monaco et contre Sainté : « Il paraît que les décisions arbitrales s’équilibrent dans la saison. Après, c’est plus difficile pour Randal. Au moins, il marque ses buts. Il fait ce qu’il faut et l’avenir sera meilleur pour lui », prophétise le défenseur.