FC Nantes : Mostafa Mohamed annonce une nouvelle inédite !

Mostafa Mohamed (26 ans) avait des choses à dire à Alexandre Ruiz. Interrogé au micro de Free Ligue 1 vendredi dernier, l’attaquant du FC Nantes a glissé quelques mots au sujet de sa vie privée en annonçant qu’il serait papa pour la deuxième fois très bientôt après le petit Oday.

« Un second garçon arrive d’ici une semaine ! »

« J’ai un petit garçon de deux ans et cinq mois mais aujourd’hui, mon épouse est enceinte et va accoucher du deuxième. C’est une nouvelle inédite, a-t-il souri. Un second garçon arrive d’ici une semaine. Ils sont actuellement en Égypte. Ma femme est avec sa maman pour pouvoir être aidée, car avec moi c’est difficile ! »

