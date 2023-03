FC Nantes : la ville lève quelques inquiétudes sur l'état de la Tribune Loire

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Comme révélé par L'Equipe hier, il y aurait aujourd'hui des doutes au sujet de la Tribune Loire du stade de la Beaujoire. Sur les derniers matchs, avec la très chaude ambiance mise par la Brigade Loire face à la Juventus Turin et le Stade Rennais notamment, certains supporters ont ressenti des vibrations au sein de l'enceinte. Une alerte prise très au sérieux par Nantes Métropole, propriétaire de l'enceinte.

La Beaujoire est encore bien solide pour Nantes Métropole

En charge du suivi du stade du FC Nantes, Nicolas Allain a assuré à Presse Océan que des contrôles allaient être très vite réalisés : « Avant le prochain match contre Nice, une observation visuelle aura été effectuée. Elle devrait durer entre un et deux jours. Ce n’est pas tout. Par précaution ​, le calendrier d’études globales qui devait démarrer l’année prochaine avec une entreprise spécialisée en ouvrages d’art sera lancé dès la semaine prochaine ​. Une étude, des visites et des essais seront alors programmés et la tribune Loire passera en priorité ».

La crainte d'un nouveau Furiani écartée ?

Pour autant, que les supporters nantais se rassurent, ces études sont davantage de l'ordre du « principe de précaution » et l'écrin nantais n'aspire à « aucune inquiétude particulière » quant à sa solidité. « Tout le monde a encore en tête les terribles images de Furiani mais la constitution de la Beaujoire n’est pas du tout la même. Ce qui est arrivé là-bas ne peut pas arriver ici. Depuis quarante ans, le stade est observé et entretenu. Et aucun renfort structurel n’a jamais été nécessaire ».