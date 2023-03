FC Nantes : Lafont a des regrets après le nul contre l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

C'était la fête à la Beaujoire après le nul arraché à l'OGC Nice (2-2) suite à une égalisation de Mostafa Mohamed à la 88e. Mais au micro de Prime Vidéo, Alban Lafont était plutôt d'humeur maussade. Le capitaine des Canaris a pesté contre le premier but encaissé contre les Aiglons, dès la 5e minute, sur un coup de pied arrêté, alors que lui et ses partenaires avaient travaillé sur le sujet la veille à l'entraînement...

"Un bon point, oui, parce qu'on revient deux fois au score et ça démontre un très bon état d'esprit. Mais un peu de déception aussi car on aurait pu prendre les trois points à domicile. On va s'en contenter. Ce point pourrait compter dans la course au maintien. On va maintenant bien préparer le match contre Lyon. Ce qui m'embête sur le premier but, sur le premier corner, c'est que la veille, on a travaillé les coups de pied arrêtés. C'est un manque de concentration de la part de tout le monde. Ça prouvre qu'il faut vraiment rester concentrés tout le match. C'est une entame catastrophique. C'est nous qui aurions dû mettre le rythme."