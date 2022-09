FC Nantes : Lafont assure que les Canaris se sont fixés un objectif en Europa League

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Demain, c'est soir de fête à la Beaujoire pour les retrouvailles du FC Nantes avec l'Europe. En plus, l'adversaire est presque idéal : un nom connu de tous (Olympiakos) mais pas suffisamment fort pour calmer tout le monde en dix minutes. L'excitation monte, comme l'ont confié Antoine Kombouaré et Alban Lafont en conférence de presse ce mercredi. Et l'ambition est au rendez-vous, à en croire le capitaine des Canaris.

"On s’est fixé un objectif avec tout le groupe, le staff et les joueurs. On a forcément des ambitions élevées car on est des compétiteurs et on va tout faire pour les atteindre. On va chercher à être organisés, à ne pas partir dans tous les sens. A la Beaujoire, on aime cette ambiance de feu qu'il peut y avoir où on est capable de marquer 2, 3 4 buts et c’est ce qu’on va essayer de faire demain."