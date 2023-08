FC Nantes : Lafont donne de ses nouvelles

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes a connu un double coup dur à la 67e minute de son match contre Toulouse (1-2) cet après-midi à la Beaujoire. Déjà, les Violets ont égalisé par Aboukhlal, conséquence logique d'une grosse baisse de régime des Canaris. Ensuite, Alban Lafont est sorti sur blessure après avoir percuté le Toulousain, qui a marqué d'une tête plongeante au second poteau. Le gardien nantais a quitté la pelouse sur une civière, ce qui n'augurait rien de bon.

"Je pense que c’est sérieux, malheureusement…"

Mais il vient de donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux : "Bonsoir à tous, vous l’avez probablement vu, le choc d’aujourd’hui était assez violent et je pense que c’est sérieux, malheureusement… En attendant un diagnostic et d’en savoir plus pour la suite, je voulais déjà vous dire merci pour vos messages, et on se dit à bientôt". Le FC Nantes comme Alban Lafont peuvent trembler, eux qui espéraient voir leur route se séparer cet été. Une blessure risquerait fortement de compromettre un transfert...

