FC Nantes : Lafont et Kombouaré refusent de polémiquer avec Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Il y a quelques jours, Raymond Domenech était revenu dans l'actualité à l'occasion d'une interview à France Info. En effet, l'ancien sélectionneur des Bleus a évoqué son bref passage au FC Nantes (46 jours, 7 matches, 4 nuls et 3 défaites) et s'est jeté des fleurs par rapport au maintien des Canaris dont il serait en partie responsable.

Kombouaré n'est pas inquiet d'être sur un siège éjectable

Une sortie qui n'amuse pas beaucoup au FCN. En conférence de presse mercredi, Alban Lafont et Antoine Kombouaré ont été lancé sur la sortie lunaire de Domenech... Et aucun des deux n'a réellement voulu en rire ou tacler l'ancien technicien. « Je n’ai pas de commentaire à faire là-dessus. S’il le dit, c’est qu’il a ses raisons », lâche le gardien et capitaine nantais. Réponse tout aussi tranchée de Kombouaré : « Ce sont ses propos, ça le regarde. Mais ça ne m’intéresse pas. C’est le cadet de mes soucis ! »

Quant au fait que Raymond Domenech parle de lui comme étant sur un siège éjectable avec l'impatient Waldemar Kita, le Kanak n'en a cure : « Je ne me pose pas cette question. Plus jeune, j’aurais pu être inquiet mais franchement, que peut-il m’arriver aujourd’hui ? » Quand on a déjà été viré du PSG en étant leader de Ligue 1, il est vrai que plus rien ne peut réellement vous surprendre...