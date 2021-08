FC Nantes : Lafont n’épargne pas ses coéquipiers après le derby

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Inoffensif tout au long du match, le FC Nantes s’est incliné dimanche dans le derby face au Stade Rennais (1-0) pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. En conférence de presse d’après-match, le gardien et capitaine des Canaris, Alban Lafont, a regretté le manque de réaction de son équipe.

"Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, on a eu une occasion franche avec Ludovic Blas. La deuxième mi-temps a été trop pauvre au niveau technique et dès qu'on a pris le but, on a tout de suite baissé la tête. Je pense que cette année, on doit avoir cette force de caractère qui permet de remonter des scores", a-t-il lâché devant la presse.

🎙 Alban Lafont face aux médias à l'issue de #srfcfcn. pic.twitter.com/ft5p3mphbt — FC Nantes (@FCNantes) August 23, 2021