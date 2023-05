FC Nantes : Lafont, symbole du manque de solidarité de l'équipe ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Antoine Kombouaré et les supporters du FC Nantes attendaient une réaction de l'équipe, hier à Brest, quatre jours après l'humiliation en finale de la Coupe de France face à Toulouse (1-5). C'est raté. Les Canaris se sont inclinés et pointent désormais dans la zone rouge, à cinq journées de la fin. L'entraîneur kanak continue de dire qu'il pense que son équipe va se maintenir mais les signaux que celle-ci envoie sont des plus inquiétants.

Personne pour réconforter après son erreur

Ainsi, l'insider Emmanuel Merceron a relayé sur Twitter un propos de Ludovic Obraniak, qui commentait la rencontre et s'est étonné qu'aucun Nantais ne soit venu réconforter Alban Lafont après son incroyable boulette sur l'ouverture du score brestoise à la 18e. Sur une ouverture en profondeur de Chardonnet, le gardien a raté son dégagement, ce qui a profité à Le Douaron, pourtant en position de hors-jeu à la base. On savait que que Lafont et Pallois n'entretiennent pas les meilleures relations mais qu'aucun autre joueur ne soit venu voir son capitaine après ce raté interpelle. Et pose la question de la solidarité, si importante dans une opération aussi périlleuse que le maintien, au sein de l'équipe...

La fiche d'Alban Lafont

Ludo Obraniak aux commentaires ce soir indique qu'aucun joueur du #FCNantes n'est venu relever Lafont après sa boulette. Vous avez vu ça vous ? #SB29FCN — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) May 3, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Il semblerait que l'heure ne soit pas à l'union sacrée dans les rangs du FC Nantes, qui a pourtant glissé dans la zone rouge hier après sa défaite à Brest (0-2). Preuve en est que personne n'est venu réconforter Alban Lafont après sa boulette sur l'ouverture du score du SB29.

Raphaël Nouet

Rédacteur