FC Nantes : Lafont tire les leçons de la défaite des Canaris à Reims et dédouane Kombouaré

Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Au micro de France Bleu, Alban Lafont est revenu sur la défaite du FC Nantes à Reims (1-3) hier soir. « Je ne pense pas que ce soit le système tactique, a-t-il glissé. Je pense qu’il y avait un peu de fatigue étant donné que c’était le troisième match de la semaine. J’en ai senti un peu et c'est vrai que nous avons eu du mal en début de rencontre, mais au fil des minutes, on a trouvé nos marques. A certains moments on était loin du porteur de balle et on les a un peu laissés mener le jeu. Par rapport à nos derniers matches, je pense que nous avons manqué d'un peu d’agressivité. Après, ça devient tout de suite plus compliqué. »

Il a fait son mea culpa

Et à lui d'ajouter : « Je me considère comme le premier responsable quand on prend des buts parce que je suis le gardien. Il me revient aussi de parler avec mes défenseurs, de mieux les placer. C'est à moi de gérer ma défense. A 1-1, on doit maintenir ce score et ne plus prendre de buts. Malheureusement, on n'est pas parvenu à le faire. Cette défaite montre aussi certaines de nos limites. On doit apprendre à mieux gérer nos temps faibles. On doit réussir à passer ces périodes compliquées sans encaisser de but. On n’arrive clairement pas à le faire en ce moment. Quand on aura réglé ce problème-là, ça ira mieux. On doit encore travailler dur pour progresser. »