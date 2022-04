FC Nantes : Landreau abat ses cartes, un nouveau camouflet hilarant pour Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Que serait la vie sans un peu d’humour et de deuxième degré ? Fade, sans aucun doute. Pour en trouver une bonne dose, rien de tel que de se transporter du côté de l’Ouest de la France et plus précisément chez les supporters du FC Nantes.

Si on se rappelle tous du « Kita Circus », qui avait fait mouche il y a quelques mois en présence de Raymond Domenech à la Jonelière, une petite blague passée inaperçue de David Phelippeau est survenue à Brest dimanche dernier.

Alors que le FC Nantes et le Stade Brestois se sont quittés bons amis lors de la 31e journée de L1 (1-1), le journaliste de 20 Minutes a cru deviner le slogan « Kita Out » sur un bâtiment du stade Francis-Le-Blé ! Il n’en était évidemment rien mais le trait d’humour valait le détour au moment où Mickaël Landreau abat ses cartes les plus sérieuses au sujet d’un possible rachat du club.

Pour résumer Alors que Mickaël Landreau a expliqué en détails les avancées du Collectif Nantais, qui a pour but de prendre la succession de Waldemar Kita à la tête du FC Nantes dès que possible, un petit événement hilarant a été décelé à Brest.

