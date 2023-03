FC Nantes : Landreau met entre parenthèses le Collectif Nantais, il s'explique !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

S'il est le visage majeur du projet du Collectif nantais qui vise à rentrer dans l'actionnariat du FC Nantes à moyen terme, Mickaël Landreau a fait le choix de s'écarter temporairement de cette aventure … afin de récupérer le poste d'entraîneur de l'équipe réserve de l'USJA Carquefou (Régional 3).

Carquefou en attendant l'horizon 2028 avec le Collectif Nantais ?

Un choix surprenant que l'ancien gardien des Bleus et des Canaris a expliqué à Presse-Océan, assurant qu'il s'agit d'un retour sur les terrains pour une courte durée : « J’ai accepté pour trois raisons : 1. Par amitié, tout d’abord, pour Da Roche (Da Rocha, entraîneur de l’équipe première, en R2) et Pépé(Le Paih, coordinateur sportif) et pour leur rendre service, 2. Je vais emménager à Carquefou. 3. Ça reste une pige jusqu’à la fin de saison. Aujourd’hui, c’est comme ça ».

En parallèle de ce poste d'entraîneur dans une structure amateure, Mickaël Landreau conserve son activité de consultant pour Canal+. Pour ce qui est du Collectif Nantais, l'objectif a été repoussé à l'horizon 2028 comme en atteste le communiqué publié en février dernier. Un délai de travail qui laisse amplement le temps à Micka Landreau de faire autre chose...