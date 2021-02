FC Nantes : Landreau prépare discrètement le terrain auprès de Kita, son projet de rachat prend du corps

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Depuis lundi soir, les supporters du FC Nantes, en grande majorité hostiles à Waldemar Kita se mettent à rêver. Et si le club était revendu prochainement, avec en prime un nom mythique des Canaris en figure de proue d'un nouveau projet ? C'est en tout cas ce que prépare Mickaël Landreau dans l'ombre depuis des semaines.

Le podcast Sans Contrôle, regroupant plusieurs spécialistes du FC Nantes, est revenu hier sur ce dossier brûlant. Avec des échos rassurants transmis par le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau sur la fiabilité du projet. « On me dit que c'est très sérieux, que c'est du solide. Il y a des petites entreprises, des plus gros investisseurs. On va voir la surface financière parce que ça coûte très cher », a déclaré le journaliste.

Landreau plus conciliant avec Kita à l'avenir ?

Par ailleurs, ce dernier a soulevé un point important du dossier. Selon lui, Mickaël Landreau semble opérer en toute discrétion un virage décisif dans sa communication. Avec l'objectif d'arrondir les angles avec Waldemar Kita pour faciliter les négociations ?

« Je l'ai écouté sur Canal Plus et ça m'a fait sourire. Il a pour la première fois défendu Waldemar Kita. Il a dit qu'il ne faut pas oublier qu'il assume financièrement, qu'il fait les chèques. On sent que Mickaël Landreau prend beaucoup de recul. Vous verrez qu'il ne va pas commenter beaucoup de matchs du FC Nantes. Je pense que les critiques sur Kita, il va les mettre un peu de côté », a prévenu Phelippeau.