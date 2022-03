FC Nantes : Landreau règle ses comptes avec Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Mickaël Landreau est impliqué dans le projet « Le Collectif nantais » qui a pour but de racheter le club du FC Nantes. Pour en parler, l’ancien gardien du PSG était l’invité de RMC pour l’émission de Jérôme Rothen et n’a pas manqué de tacler son ancien coach.

Dans ses propos, il explique qu’il y a eu une cassure entre les deux hommes : « Je n’ai plus de rapports. Il est libre de faire ce qu’il veut dans sa vie. Humainement parlant on s’est séparés. Professionnellement, je peux travailler avec lui… en fait non je ne peux pas. »

