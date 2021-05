ASSE, FC Nantes, RC Lens : la nouvelle liste des Espoirs est tombée avec des surprises !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Battu ce dimanche sur sa pelouse par Montpellier (2-1), pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes a fini 18e au classement et jouera sa survie dans l'élite lors des barrages contre Toulouse, les 27 et 30 mai. En raison de ce barrage, Alban Lafont et Randal Kolo Muani ne pourront pas disputer l'Euro Espoirs qui débute le 31 mai.

Fofana est bel et bien out

Wesley Fofana Credit Photo - Icon Sport

Pour les remplacer, le sélectionneur des Bleuets, Sylvain Ripoll, a convoqué le jeune gardien de l'AS Saint-Etienne, Etienne Green, et Arnaud Kalimuendo, prêté cette saison au RC Lens par le Paris Saint-Germain. Enfin, Wesley Fofana (Leicester) est blessé et sera remplacé par Axel Disasi (AS Monaco).