FC Nantes : le bon, la brute et le truand des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le Bilan :

15e de Ligue 1 (13 points)

Qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa face à la Juventus de Turin.

Le bon : Ludovic Blas

Ludovic Blas, c’est l’homme fort de l’épopée de Nantes en coupe d’Europe ! Le milieu offensif a marqué 2 buts et il a délivré 3 passes décisives en Ligue Europa. La Juventus de Turin, prochain adversaire des Canaris est prévenue. En mauvaise posture en Ligue 1 (15e), Ludovic Blas pourrait bien sauver les Nantais de la relégation en fin de saison… En espérant qu'il ne parte pas cet hiver.

La brute : Fábio

Tout comme son frère jumeau Rafael, Fábio a une réputation de vrai boucher... Et ce n'est pas toujours usurpé même si les fans des Canaris l'adorent ! En septembre dernier, lors du choc entre le FCN et le PSG, le latéral brésilien a confirmé son statut en découpant Vitinha à hauteur de genou. Rouge et lourde défaite derrière (0-3) évidemment... Une manière d’accueillir le portugais dans le championnat français.

Le truand : Waldemar Kita

La saison passée, le FC Nantes a réalisé une saison historique en remportant la Coupe de France et en se qualifiant pour la Ligue Europa. Pour le grand retour des Canaris dans une coupe d’Europe, Waldemar Kita avait annoncé qu’il allait réaliser un gros mercato. La réalité ? Deux prêts (Mostafa Mohamed et Evann Guessand), trois coups avec l'arrivée sur le gong d'Ignatius Ganago, la signature en joker de Fabien Centonze et le coup Moussa Sissoko qui ressemble davantage à un flop pour l'instant ! Bien insuffisant quand on a perdu Randal Kolo Muani. Dans cette situation, il est facile de comprendre la colère d'Antoine Kombouaré. Il est donc possible que le récent tacle de Vahid Halilhodžić sur le mercato soit justifié…