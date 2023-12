FC Nantes : le bon, la brute et le truand des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le bon : Pedro Chirivella

Au club depuis l’été 2020, Pedro Chirivella prend du galon saison après saison au FC Nantes, au point qu’il est devenu le capitaine des Canaris depuis le début de la saison. Par son caractère, sa patte technique et son gros volume de jeu, le milieu de terrain espagnol, qui est toujours au bon endroit au bon moment, est indispensable à l’équilibre de l’équipe nantaise. Les mauvais résultats du FC Nantes durant son absence de mi-mars à fin mai dernier en sont la preuve.

La brute : Douglas Augusto

Recrue estivale du FC Nantes, Douglas Augusto est une véritable bonne pioche pour le club des bords de l’erdre. Par son âme de guerrier et ses qualités, qui sont à peu de choses près les mêmes que celles de son compère au milieu de terrain, Pedro Chirivella, le Brésilien est rapidement devenu un titulaire indiscutable chez les Canaris et un chouchou du stade de la Beaujoire.

Le truand : Moussa Sissoko

Le recrutement de Moussa Sissoko est une véritable escroquerie. Recruté à l’été 2022 par le FC Nantes, l’ancien international français, qui touche environ 310 000 euros par mois, 3,72 millions d’euros par an, est le joueur nantais le mieux payé cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Newcastle ne répond pas aux attentes depuis son arrivée chez les Canaris. Il est donc régulièrement sous le feu des critiques, et c’est mérité tant son niveau est abyssale.

