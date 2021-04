FC Nantes : le choc contre l'OL, le maintien, son avenir... la grosse mise au point de Ludovic Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Dix-neuvième de Ligue 1, le FC Nantes joue sa peau sur les six prochaines journées. Ce vendredi, c'est un Ludovic Blas le mord aux dents qui s'est présenté face aux micros pour évoquer la situation actuellement : « C'est un manque de confiance mais ce sont les gros matchs comme contre Lyon qui peuvent nous aider. Ca peut être bon aussi pour la suite. On va pousser, on ne va pas lâcher. J'ai l'expérience de ce genre de choses, je l'ai beaucoup vécu à Guingamp. Ce n'est pas facile à vivre mais il faut s'accrocher ».

« Je serai toujours Nantais, c'est sûr »

Pour lui, le vestiaire est encore totalement mobilisé et conscient de la situation : « Vu le contexte, il aurait été possible que certains lâchent dans le vestiaire, mais ce n'est pas le cas (…) On ne veut pas être ceux qui mettons une tâche sur ce club qui a une grande histoire. C'est compliqué en ce moment avec une équipe qui est en plein doute et avec beaucoup de pression mais on est pas si loin des autres. On aurait pu être encore plus dans la merde, pardonnez-moi l'expression ».

Lancé sur son avenir, Ludovic Blas a également balayé toute idée de départ alors que certaines rumeurs le disaient déjà la tête ailleurs : « J'ai envie de l'être après, avec tout ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire, c'est difficile. Je serai toujours Nantais, c'est sûr ».

Retranscription : compte Twitter de France Bleu Loire Océan