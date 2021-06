FC Nantes : le clan Kita lâche une première réponse au projet de reprise

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ce vendredi en début d'après-midi, Philippe Plantive (PDG du groupe Proginov) et Michaël Landreau ont présenté leur plan de reprise du FC Nantes à Waldemar Kita. Baptisé « Le Collectif Nantais », association destinée à racheter le club et à le ramener dans un enracinement plus local.

« Kita ? Il n'est pas vendeur à ce jour »

Si le projet est encore loin d'aboutir, il suscite beaucoup de méfiance dans l'entourage de Waldemar Kita. Il y a quelques jours, Mogi Bayat, l'agent de joueur et directeur sportif officieux du club, avait qualifié de « cinéma » les projets en train de se monter.

Dans l'entourage du président, on n'est pas beaucoup plus disert après la conférence de presse du jour. Interrogé par David Phelippeau (20 Minutes Nantes), l'entourage de Kita a botté en touche : « Waldemar Kita n'a pas de commentaire. Il est et reste le propriétaire du FCN. Il a encore beaucoup de projets et d'ambition pour ce club auquel il est très attaché. On remarque qu'il n'y a de toute façon à cette heure aucune offre de reprise sérieuse, et de toute façon, il n'est pas vendeur à ce jour ».

#FCNantes Dans l'entourage de W. Kita, voici la 1ère réaction au projet de @p_plantive et @mickalandreau, baptisé Le Collectif Nantais : "Waldemar Kita n'a pas de commentaire. Il est et reste le propriétaire du FCN. Il a encore beaucoup de projets et d'ambition pour ce club 1/2 — David Phelippeau (@dphelippeau) June 4, 2021

