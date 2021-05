FC Nantes : le classement sous Kombouaré laisse des regrets aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Depuis l'arrivée début février d'Antoine Kombouaré sur son banc, le FC Nantes, qui a enchaîné une troisième victoire consécutive en Ligue 1 ce samedi face aux Girondins de Bordeaux (3-0), a retrouvé des couleurs et un état d'esprit, se relançant dans la course au maintien.

Nantes est huitième de Ligue 1 sous Kombouaré

FC Nantes : le onze type des Canaris lors de leur dernière descente en Ligue 2 +12

La joie des Canaris Credit Photo - Icon Sport

La preuve par les chiffres, le FCN est huitième de Ligue 1 sous Antoine Kombouaré. En 12 matchs à la tête des Canaris, le Kanak a glané 18 points, présentant un joli bilan de 5 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. De quoi laisser des regrets au club nantais quand on sait que ses prédécesseurs (Christian Gourcuff, Patrick Collot et Raymond Domenech) n'ont pris que 19 points lors des 24 premières rencontres disputées cette saison.

𝟯 buts, 𝟯 points, 𝟯 victoires consécutives. 💛

𝘑𝘶𝘴𝘲𝘶'𝘢𝘶 𝘣𝘰𝘶𝘵.



3⃣-0⃣ | #fcnfcgb — FC Nantes (@FCNantes) May 8, 2021