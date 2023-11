FC Nantes : le club officialise le départ d’Aristouy, un premier Canari lui rend hommage

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

« Le FC Nantes annonce la suspension des fonctions d'entraîneur de l’équipe professionnelle de Pierre Aristouy et de son staff à compter de ce matin. Le Club annoncera dans la journée le nom de son remplaçant, peut-on lire dans un communiqué. Le FC Nantes tient tout particulièrement à remercier Pierre Aristouy et son staff qui ont mis toutes leurs qualités humaines et leur talent au service du club. Appréciés de tous, ils auront notamment permis au Club de se maintenir en fin de saison dernière. »

Chirivella a déjà dégainé

Pedro Chirivella a été le premier à lui rendre un hommage appuyé sur son compte X : « Merci pour la confiance. Merci pour votre investissement. C’était un vrai plaisir travailler avec vous. »

Merci pour la confiance. Merci pour votre investissement. C’était un vrai plaisir travailler avec vous. pic.twitter.com/hUUbCciMsp — Pedro Chirivella (@pedrochb97) November 29, 2023

