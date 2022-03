FC Nantes : le Collectif nantais a déjà un petit trésor de guerre, la phase 2 du rachat lancée

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En effet, ce dimanche, à l'occasion d'une vaste communication dans les médias (présence au CFC du Collectif nantais ce soir, sur RMC mardi), l'association a annoncé l'ouverture au grand public lundi 14 heures d'un financement participatif pour racheter le club. Ticket d’entrée minimum : 100 €.

Si, sur ce type d'opération de crowdfunding, la loi prévoit une limite à 8 M€, Philippe Plantive, le patron de Proginov et président du Collectif nantais espère une adhésion forte des supporters des Canaris comme il l'a fait savoir à Ouest-France : « Nous ne voulons pas crisper, mais fédérer et être prêts le jour de la transition… Si nous faisons bien le travail, je crois que nous aurons une opportunité. Mais ce n’est pas nous qui maîtrisons la temporalité ».

Le Collectif nantais a déjà levé 8,5 M€

Figure du projet et ancien gardien emblématique du FC Nantes, Mickaël Landreau a assuré disposer déjà d'un premier trésor de guerre : « nous avons déjà levé 8,5 M€. Une fois les chèques des promesses signées, on dépassera les 10 M€. Ce n’est pas avec un million d’euros de plus que nous augmenterons nos chances de rachat. Mais si nous attirons plusieurs milliers de co-adhérents, ça donnera du poids à notre projet ».

Concernant cet argent, Philippe Plantive promet qu'il sera restitué si Waldemar Kita ne lâche pas l'affaire : « Nous n’avons rien à vendre aux fans et supporters qui souscriront, à part une participation à l’aventure, et nous restituerons l’argent si nous n’atteignons pas notre but ». Si vous êtes intéressés, la plate-forme en ligne sera disponible ici.