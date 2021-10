FC Nantes : le Collectif Nantais avance, Landreau fait des annonces fortes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les supporters du FC Nantes vont sans doute se réveiller avec la banane ce matin : Mickaël Landreau les a rassurés hier soir au sujet d’un éventuel rachat du club présidé par Waldemar Kita. Si ce dernier tient bon, l’ancien gardien des Canaris a dévoilé les avancées du Collectif Nantais, notamment sur son éventuelle gouvernance.

« On sait que ce n’est pas le Collectif Nantais seul qui sera à la tête du club, a-t-il expliqué sur France 3. On a donné la possibilité à des entreprises locales, ça ne fonctionne pas. On a 2 dossiers solides avec qui on travaille et qui pourraient venir avec nous pour racheter le FCN. Un crowdfunding va bientôt être lancé à partir de 100€/souscription. Les souscripteurs de 100€ à 500K éliront 2 membres du CA. De 500K à 1M€, 2 membres aussi. Pour les souscripteurs de +1M, ils éliront 3 membres. »

Avec ces précisions de taille, Landreau a donc levé le voile sur les attentes et les avancées du Collectif Nantais, qui a par ailleurs déjà 10 millions d’euros dans la cagnotte. Cela ressemble à un bon début. Même aux yeux de Kita ?

Les infos qui ressortent de l'interview de Landreau sur France 3 #CollectifNantais :

-10 millions d'€ dans la cagnotte

-Bientôt le lancement de la souscription à 100€

-Ils ont des discussions sérieuses avec 2 investisseurs extérieurs majeurs pour le rachat #FCNantes — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) October 21, 2021