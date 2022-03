FC Nantes : le Collectif Nantais croule sous les offres, une nouvelle deadline est fixée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Mickaël Landreau a fait le job. Après avoir expliqué les intentions du Collectif Nantais dimanche au CFC, l’ancien gardien du FC Nantes a remis le couvert hier soir sur RMC Sport. Au micro de Jérôme Rothen, le porteur de cette structure collaborative qui souhaite racheter le FC Nantes a assuré que son projet était bien avancé.

« On est tous les jours un peu plus prêts. S'il vend le club 20 à 25 millions, on est prêts dès demain », a-t-il déclaré. Ce passage sur la radio sportive n’était pas le dernier puisque ce même Landreau a également délié sa langue dans l’émission « Sans contrôle » bien connue des supporters du FC Nantes. Plusieurs annonces y ont été faites, notamment sur les 2000 investisseurs inscrits et la barre des 50 000 € franchie en quelques heures.

Nouvelle étape cruciale le 24 mai

Le succès des donations est tel qu’une prochaine étape permettra aux fans qui ne peuvent pas mettre 100 euros de participer quand même à l’aventure. Le 24 Mai, à la fin du crowdfunding, une augmentation de capital permettra d’ailleurs à d’autres fonds de s’ajouter dans une nouvelle étape : 3 souscripteurs importants du Collectif Nantais augmenteront leur investissement.

Ces derniers ont même promis de mettre 10% de la somme globale totale. Sur les deux gros investisseurs évoqués à l’automne pour accompagner éventuellement le Collectif Nantais, il en reste enfin un avec lequel se poursuivent les discussions... ainsi qu’avec d’autres potentiels.

THREAD 🔰 A retenir du passage de @mickalandreau dans @PodcastNantes ⬇️



👉 Il est « hyper content » du lancement réussi du crowdfunding par @LeCollectifNan1 (2000 investisseurs inscris et la barre des 50.000€ franchie en quelques heures)



(1/8) ⬇️ — Simon Reungoat (@SimonReungoat) March 8, 2022