FC Nantes : le Collectif Nantais fait flop, Landreau lance la phase 2 du projet

« Aucune déception, c’est déjà dingue. » Mickaël Landreau se veut optimiste malgré le premier bilan décevant du Collectif Nantais. Dans son édition du jour, Ouest France rappelle que l’initiative populaire s’arrête ce 24 mai avec 1 600 contributeurs et à peine 250 000 € collectés. Le quotidien régional n’ose pas à employer les mots « échec, très loin des espoirs. »

« Je rappelle que nous ne vendons aucune certitude mais un espoir de rachat du club, une participation à un projet en construction. Dépasser les 1 600 participants, c’est déjà très satisfaisant, nuance Antoine Josse, directeur de la société créée spécialement pour ce crowdfunding. Peut-être qu’en valeur absolue, nous aurions aimé plus de monde, mais il n’y a aucune déception. »

« Aucune déception. Il n’y a pas que le résultat chiffré qui compte, poursuit Landreau. Cela a suscité une forte médiatisation et cette dynamique nourrit notre travail. On a rendu possible notre projet. C’est déjà juste dingue ! » Pour que le projet trouve un second souffle, la recherche de gros investisseurs se poursuit dans une plus grande discrétion en se laissant le temps. « Le Collectif va rentrer maintenant dans une étape décisive pour consolider et finaliser une offre le moment venu », conclut-il.

