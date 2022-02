FC Nantes : le Collectif Nantais tisse sa toile, annonce imminente pour le rachat ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Les supporters du FC Nantes doivent se pincer pour y croire. Barragiste il y a encore neuf mois, le FCN est aujourd’hui l’épouvantail de la Ligue 1. La récente brillante victoire contre le PSG à la Beaujoire (3-1) - en plus de la demie en Coupe de France - a fini de convaincre les plus sceptiques que les Canaris réalisent une saison de haut vol.

La question est désormais de savoir si le timing est bon pour passer la main. « Le Collectif Nantais bosse toujours et pourrait d’ailleurs bientôt communiquer. À suivre », a glissé le compte Twitter Inside Mercato le 16 février dernier. Si, depuis, rien n’a bougé en public, cela a bien l’air d’être le cas en coulisses puisque les formateurs actuels n’ont pas vu leurs contrats prolongés au-delà de cet été.

« La direction souhaite vendre le club, ce n'est plus un secret, avance Le Prophète du Ballon Rond. Elle ne va donc pas prolonger des éducateurs qui arrivent au terme de leur contrat. Sauf si la vente capote et là ce sera ‘au feu les pompiers la maison qui brûle, au feu les pompiers la maison brûlée’. » On notera enfin que Pierre Aristouy figure parmi les formateurs sur qui compterait le plus Mickaël Landreau.

La direction souhaite vendre le club, ce n'est plus un secret. Elle ne va donc pas prolonger des éducateurs qui arrivent au terme de leur contrat.

Sauf si la vente capote et là ce sera "au feu les pompiers la maison qui brûle, au feu les pompiers la maison brûlée"... https://t.co/5Nsw38z0up — Le prophète du ballon rond (@PropheteRond) February 17, 2022