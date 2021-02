FC Nantes : le compte à rebours a démarré, l’affront est total pour Domenech

Raymond Domenech fait preuve d’une sérénité presque désarmante. Alors qu’il n’a toujours pas glané le moindre succès depuis qu’il est sur le banc du FC Nantes - en six matches - l’intéressé ponctue chacun de ses discours par son envie débordante de coacher et son plaisir d’être de retour dans ce costume.

La position est louable mais elle commence à s’étioler sérieusement auprès des supporters des Canaris, qui ne lui ont de toute façon jamais vraiment accordé de crédit depuis son arrivée fin décembre. Les fans du FC Nantes ne sont a priori pas les seuls à ne pas croire en Domenech en vue de l’opération maintien.

Le Winamax FC a en effet lancé la « Ray-Montre Domenech, une opération de soutien unique jusqu'à la prochaine victoire du coach nantais. » Le site rappelle ainsi que le coach des Canaris n’a plus remporté la moindre victoire depuis 3909 jours, soit plus de onze ans. Et demain, c’est ni plus ni moins que le LOSC, leader de L1, qui vient jouer à la Beaujoire (17h)...