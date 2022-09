FC Nantes : Kombouaré fait un constat implacable après la claque à Qarabag et se tourne vers le RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes s'est lourdement incliné (3-0) en Azerbaïdjan face à Qarabag pour son deuxième match de Ligue Europa, avec trois buts encaissés en douze minutes. Alban Lafont a retardé l'échéance et Moses Simon, avec lui, a été l'un des rares Canaris à surnager. Au grand dam d'un Antoine Koumbouaré assez fataliste dans son analyse du match...

"On ne marque pas dans nos temps forts et on s'attendait à ce que l'équipe de Qarabag réagisse. Ils ont très bien réagi. Ils n'ont eu besoin que de douze minutes pour marquer trois buts. On a été balayés. Bravo à Qarabag pour leur victoire", a commenté le Kanak. Qui va devoir resserrer quelques boulons avant le match de ce week-end contre le RC Lens...

Un Kombouaré qui n'a pas voulu accabler ses joueurs... "Karabagh a joué avec du cœur. Il y a tout un stade qui pousse, ils sont galvanisés et nous, on est passé à côté. On a joué une heure dix, eux un quart d’heure. Ils ont accéléré et ça a leur a suffi. Je vais les encourager. Pour eux, c’est dur, on prend six buts en deux matches. Il faut les rassurer. Ça va être intéressant de voir comment on va se comporter par la suite. Je vais avoir le temps d’analyser et de corriger. On va avoir l’occasion de corriger et de rectifier le tir. On va voir si on est capable de faire ce qu’il faut pour s’imposer."