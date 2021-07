FC Nantes : le dernier geste de Kita qui fait honte aux supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Waldemar Kita vient encore de se mettre les supporters du FC Nantes à dos. Les 16, 17 et 18 juillet avaient lieu un tournoi en l’honneur d’Emiliano Sala, décédé lors d'un crash d’avion en janvier 2019. Niort, Bordeaux, Caen et Nantes, clubs où l'attaquant argentin a évolué, participaient à cette compétition. Toutefois un événement a provoqué la colère des supporters nantais. Le président Waldemar Kita, tout comme les dirigeants de Niort, serait en effet parti avant la remise du trophée ! Voilà qui ne risque pas de réchauffer les relations tendues entre le président des Canaris et ses chers fans.

Le FC Kita et Niort qui partent avant la remise du trophée (un cadre avec Sala sous ses différents maillots).



C’est vraiment honteux, pas d’excuses possibles.



Déjà que sans Kita au FC …, il n’y aurait pas eu ce tournoi car Emiliano Sala serait encore de ce monde. pic.twitter.com/We4IYfsxXo — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 19, 2021