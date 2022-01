FC Nantes : le dernier héros des Canaris absent devant l’AS Monaco ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes a fait le travail dimanche en Coupe de France. À la Beaujoire, les hommes d’Antoine Kombouaré ont composté leur billet pour les 8es de finale en dominant une équipe de Vitré vaillante mais limitée (2-0).

Si le Kanak peut retirer plusieurs motifs de satisfaction de cette qualification méritée, il doit y inclure Willem Geubbels (20 ans), auteur de son premier but sous les couleurs nantaises depuis son prêt en provenance de l’AS Monaco cet été.

Auteur d’un bon match et déjà passeur décisif face au RC Lens (3-2), l’ancien milieu offensif de l’OL pourrait toutefois être absent dimanche contre le club de la Principauté (17h). Selon Ouest France, Geubbels aurait en effet une clause contractuelle interdisant les Canaris de l’utiliser. « On verra si je peux jouer ou non, a-t-il précisé en conférence de presse. Si je peux jouer, je donnerai tout pour briller parce que jouer contre le club par lequel on est prêté est toujours particulier. »

FC Nantes – AS Monaco : Willem Geubbels absent contre la Principauté ? / #FCNantes #FCN https://t.co/uueYhiRiQQ — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) January 3, 2022