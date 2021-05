FC Nantes : le DFCO et le "management particulier" de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Désigné spécialiste du maintien un peu contre sa volonté - on imagine qu'il préfèrerait entraîner des équipes du haut de tableau, Antoine Kombouaré va tenter de sauver la peau du FC Nantes dans l'élite. Ça semblait impossible il y a trois semaines mais depuis la victoire à Strasbourg (2-1), ses Canaris ont écrasé le Stade Brestois (4-1) et les Girondins de Bordeaux (3-0), si bien qu'aujourd'hui, ils sont certes barragistes (18es) mais avec trois points de retard seulement sur les quatre équipes qui les devancent (Brest, Bordeaux, Strasbourg et Lorient).

Linarès surpris du décalage entre l'homme et son image

L'opération maintien passe ce soir par le stade Gaston-Gérard de Dijon, déjà relégué. Une enceinte que le Kanak connaît plutôt bien puisqu'il avait été nommé à la tête du DFCO le 10 janvier 2019 pour tenter de sauver le club, ce qu'il était parvenu à faire par le biais des barrages… au détriment de son ancien club, le RC Lens ! Il avait démissionné dans la foulée.

En Bourgogne, même s'il n'est resté que six mois, Antoine Kombouaré n'a visiblement laissé que des bons souvenirs, que ce soit à ses joueurs, Fouad Chafik expliquant que "c'est un meneur d'hommes", ou à son ancien adjoint, David Linarès, désormais entraîneur principal. Celui-ci a déclaré à son sujet : "Je suis surpris de l'écart entre l'image que les médias ont de lui et ce qu'il est au quotidien. J'ai apprécié l'homme au quotidien même s'il peut avoir un management particulier". Voulait-il parler d'une méthode musclée ?