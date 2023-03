FC Nantes : le directeur du centre a honte des installations du club !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'inviter Waldemar Kita à investir un peu plus dans les infrastructures autres que professionnelles... Dans le podcast Sans Contrôle, le directeur du centre de formation du FC Nantes, Samuel Fenillat, a déclaré avoir honte des vestiaires des jeunes et des féminines de son club, de même que de ceux réservés aux visiteurs. Selon lui, un club du standing du FCN ne peut se permettre d'avoir des conditions d'accueil aussi mauvaises, car cela peut inciter certains jeunes à ne pas venir...

"Les conditions d'accueil sont indignes d'un comme le FC Nantes"

"Pour l'école de foot, les féminines et le centre de formation qui partagent les mêmes vestiaires, les conditions d'accueil sont indignes d'un comme le FC Nantes. Je ne comprends pas. C'est insalubre. Ce n'est pas normal. Et j'ai même honte quand on reçoit dans les vestiaires des familles ou des clubs adverses de la région. Dans les clubs amateurs, ils sont dotés d'infrastructures bien meilleures. Ce n'est pas acceptable. On est dans une position d'attente aujourd'hui : est-ce qu'on va déménager ou pas ? La mairie est en attente aussi de la position du club. Donc il va falloir que ça avance. Parce qu'il y a les jeunes et que pour être attractif, il faut leur proposer le meilleur car on est dans un monde concurrentiel !"