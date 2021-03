FC Nantes : le dossier Sala relancé, Conceiçao donne du baume au cœur aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L’information est quelque peu passée inaperçue mardi mais la famille d'Emiliano Sala a lancé une procédure judiciaire à Londres visant 13 personnes physiques ou morales. Celle-ci a précisément été lancée par la mère, la soeur et le frère du footballeur argentin, décédé à l'âge de 28 ans dans un crash d'avion le 21 janvier 2019. Les agents (Willie et Mark McKay) qui ont gravité autour du transfert du joueur entre le FC Nantes et Cardiff City sont notamment visés, tout comme les propriétaires de l'appareil, ses exploitants et les deux clubs.

L'affaire est portée devant la Haute Cour de justice du Royaume-Uni. Une première audition est prévue ce mercredi, à Bournemouth. « La famille sait que l'enquête apportera les réponses aux nombreuses questions qu'elle se pose sur ce qui a mal tourné en janvier 2019 et sur les raisons pour lesquelles la vie d'Emiliano a été écourtée », explique l'avocat des plaignants, Daniel Machover. Il précise en outre que la famille veut d'abord obtenir des informations de cette enquête, avant de se réserver le droit de réclamer un procès.

« La star de Porto, c’est lui »

Pendant ce temps, Sergio Conceiçao a apporté un peu de légèreté aux supporters du FC Nantes en qualifiant le FC Porto en quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de la Juventus Turin (2-3, 2-1). L’exploit réalisé par les Dragons a rappelé les préceptes du coach portugais lors de son passage express à la Maison Jaune entre 2017 et 2018. « La capacité de Conceiçao à monter des collectifs puissants en tirant le maximum de ses joueurs, me fera toujours halluciner, résume le journaliste de RMC Sport Alex De Castro. La star de Porto, c’est lui. »