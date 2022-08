Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Le groupe du FC Nantes : Le coach Antoine Kombouaré a retenu 20 joueurs pour le déplacement à Strasbourg.



Coup d’envoi mercredi à 19h. #RCSAFCN pic.twitter.com/imnpdzXqVb — FC Nantes (@FCNantes) August 30, 2022

Pour résumer Le FC Nantes vient de dévoiler le groupe retenu par Antoine Kombouaré pour le déplacement ce mercredi sur la pelouse du RC Strasbourg, comptant pour la cinquième journée de Ligue 1.

