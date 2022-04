FC Nantes : le magnifique clin d’œil de Denoueix au FCN et au FC Barcelone

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Aucun observateur un brin avisé du football ne peut décemment se passer de l’analyse de Raynald Denoueix. L’ancien entraîneur du FC Nantes a une idée si fine et technique du ballon rond que celle-ci vient toujours apporter une notion instructive à la situation. Pas spécialement connu pour son goût de la communication, c’est pourtant dans ce domaine qu’il a encore brillé ce samedi dans L’Équipe.

Invité à analyser la situation du football actuel et ses dérives, cet amoureux du beau jeu l’a résumée en une seule phrase : « Le je remplace de plus en plus le jeu. » Dans ce contexte du « tout pour soi », Denoueix se tient éloigné des terrains mais s’astreint à deux obligations chevillées au corps : suivre le FC Nantes et le FC Barcelone.

« Aujourd'hui, j'ai un peu décroché, hormis les matches de Nantes et du Barça que je ne loupe quasiment jamais, a-t-il ajouté. Globalement, je regarde moins de football. Pour diverses raisons, mon âge, ma santé, mais aussi en raison de cette évolution... Par exemple, lundi dernier, j'achète Ouest-France. En une de son supplément sportif, c'était les vérités de madame Rabiot... Bon, OK, elle est l'agent de son fils, elle a certainement des choses à dire. Mais à la une d'un supplément sportif, je dis non. Son fils, oui, d'accord. De tels exemples, il y en a régulièrement. Le terrain est passé au second plan. »

Bastien Aubert

Rédacteur