FC Nantes : un nouvel épisode du clash entre Centonze et Aristouy a éclaté !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si Fabien Centonze a réintégré le groupe professionnel du FC Nantes après sa mise à pied et ses trois semaines à se soigner dans le Sud de la France, tout n’est pas encore réglé entre le latéral droit et son coach Pierre Aristouy.

Centonze a encore attendu trois jours pour s’excuser…

Bien sûr l’ancien Messin a fait des excuses publiques via Instagram mais un nouvel épisode a crispé l’ambiance au sein du vestiaire. Dans l’émission « Sans Contrôle » sur le site de Ouest-France, Simon Reungoat (Hit-West) raconte : « Il s’est présenté au centre d’entraînement du FC Nantes mais on lui a signifié, la direction notamment mais aussi Pierre Aristouy, qu’il devait s’excuser de vive voix. Mais ça ne s’est pas fait … Il l’a fait assez vite avec le groupe seulement. Le coach Pierre Aristouy a attendu un moment un échange avec lui : mardi, mercredi, jeudi… et il l’a fait vendredi ».

D’après David Phelippeau, Fabien Centonze a finalement vu Pierre Aristouy en compagnie du préparateur physique à qui il avait manqué de respect. C’est Philippe Mao, le coordinateur sportif, qui supervisait cet entretien. Vu le temps mis par Centonze à mettre son égo de côté, pas sûr que le souci soit réellement résolu…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Drôle de podcast aujourd'hui ! Vous ne l'attendiez pas, mais @JMBoudard est de retour quand même, un @pabard qui n'a que Nicolas Pallois à la bouche, un @SimonReungoat en meneur de jeu... en bois et un @dphelippeau toujours aussi incisif ! #FCNantes https://t.co/bxYQC4yD7q — Sans Contrôle (@PodcastNantes) October 17, 2023

Podcast Men's Up Life