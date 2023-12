FC Nantes : le message fort des Ultras du PSG et de l'OM suite au décès du supporter nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si, à quelques exceptions près (ASSE – Bordeaux), les Ultras donnent assez rarement dans le copinage avec toutes les rivalités qui existent en France, la solidarité existe bel et bien autour des drames importants.

On l’avait déjà observé il y a de nombreuses années après le décès de Brice Taton (supporter de Toulouse) à Belgrade et il faut croire que l’assassinat de Maxime, l’un des membres de la Brigade Loire, poignardé samedi par un chauffeur VTC en marge de la rencontre FC Nantes – OGC Nice (1-0), a ravivé la solidarité au sein de la mouvance Ultras.

« Maxime : repose en paix »

A une semaine du match PSG – FC Nantes et alors qu’ils étaient en déplacement au stade Océane du Havre, les membres du Collectif Ultras Paris ont porté leur soutien au fan nantais décédé et sa famille au travers d’une banderole :

La banderole du parcage du #PSG en hommage au supporter du #FCN et membre de la #BrigadeLoire tué samedi soir en marge de #FCNOGCN #HACPSG pic.twitter.com/rwnfU7ky3N — Frédéric Happe (@HappeFrederic) December 3, 2023

Du côté du Vélodrome, on a aussi vu des banderoles rendant hommage à Maxime ce dimanche soir en marge d'OM - Rennes :

#OMSRFC au virage Nord il y a plusieurs banderoles en hommage à Maxime le supporter nantais décédé hier avant le match Nantes-Nice.

Paix à son âme@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias @FCNantes pic.twitter.com/CB1RanodYR — Karim Attab (@karimattab1) December 3, 2023

Rare et classe. On attend désormais que la justice fasse son travail et la lumière sur les faits.

