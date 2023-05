FC Nantes : le montant de la prime de maintien promise par Kita est connu !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Conscient que son FC Nantes avait de plus en plus le profil du dindon de la farce dans la lutte à quatre qu'il mène face au RC Strasbourg, au Stade Brestois et à l'AJ Auxerre, Waldemar Kita a pris une grande décision avant le match à six points contre les Alsaciens ce dimanche : offrir une prime aux joueurs en cas de maintien.